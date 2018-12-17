В Заславле у предпринимателя изъяли почти 1 тыс. пиротехнических изделий на Br22,5 тыс.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У предпринимателя из Заславля изъяли почти 1 тыс. пиротехнических изделий, хранившихся с нарушениями, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Во время оперативных мероприятий сотрудники БЭП УВД и Минского РУВД вышли на нелегальный склад пиротехники, который индивидуальный предприниматель организовал в собственном доме в Заславле. В неприспособленном месте с нарушениями законодательства хранились 927 пиротехнических изделий на общую сумму более Br22,5 тыс. В отношении предпринимателя продолжается проверка. Пиротехника изъята и передана на ответственное хранение на специализированные складские помещения.

Традиционно в преддверии новогодних и рождественских праздников во взаимодействии с заинтересованными ведомствами сотрудники милиции участвуют в специальных рейдах по местам реализации пиротехники. Проводятся оперативные мероприятия для недопущения нарушений законодательства и соблюдения мер безопасности на всех этапах поступления и распространения этой продукции.

В УВД Минского облисполкома также напомнили, что за использование пиротехнических средств в общественных местах возможно привлечение к административной ответственности. Нарушение общественного порядка с использованием пиротехники приравнивается к мелкому хулиганству. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за такие правонарушения от штрафа в размере 2-30 базовых величин (1 БВ - Br24,5) до административного ареста.-0-

Фото УВД Миноблисполкома