В Заславле водитель легковушки умер спустя четыре дня после ДТП

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле скончался водитель легковушки, получивший ранее травмы в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполком Сергей Чеботарев.

Авария произошла 4 июля около 8.00 на 34-м км автодороги Н9031 в черте Заславля. Тогда 56-летний житель Минского района на Toyota Camry выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с движущейся навстречу автомашиной Kia Sephia под управлением 55-летнего жителя Молодечно.

"В ДТП водитель Kia получил множественные переломы. Он скончался в реанимационном отделении больницы днем 10 июля", - рассказал Сергей Чеботарев.

Водитель Toyota в аварии не пострадал. Ранее он 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома