В Зельве лошадь провалилась в яму - на помощь пришли спасатели

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельве лошадь провалилась в вымоину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 7 апреля в службу 101 обратился директор санаторной школы-интерната. Он сообщил, что школьный конь провалился в яму и самостоятельно выбраться не может.

Спасатели пришли на помощь. "Выяснилось, что животное провалилось в вымоину задними ногами и не может выбраться. При помощи пожарных рукавов и автолестницы лошадь подцепили за живот и медленно подняли", - рассказали в МЧС. Спасательная операция длилась около 20 минут. Сообщается, что животное не пострадало и чувствует себя хорошо.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС