26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельве мужчина угнал из-под магазина трактор и уехал к жене в соседний район. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

С заявлением об угоне трактора МЗТ-80 в Зельвенский РОВД обратился мужчина. 24 апреля он заехал на тракторе в магазин в деревне Мижеричи. Мотор владелец не глушил. Когда мужчина вышел из магазина, то увидел, что трактора нет.

"Информацию об инциденте передали ГАИ Зельвенского и соседних районов. Буквально через час после поступления сообщения сотрудники Госавтоинспекции Волковысского РОВД обнаружили трактор в деревне Матвеевцы. Также удалось отыскать угонщика", - рассказали в милиции.

Им оказался 56-летний мужчина. В тот день он выпивал с товарищами. У магазина обратил внимание на заведенный трактор. На нем и решил доехать к жене в соседний район. В выдыхаемом воздухе у мужчины было зафиксировано 1,36 промилле алкоголя.

В милиции отметили, что подозреваемый и ранее не отличался примерным поведением - он привлекался к уголовной и административной ответственности. По статье "Угон" возбуждено уголовное дело. Трактор в исправном состоянии вернули владельцу.-0-