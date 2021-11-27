В Зельве при пожаре в общежитии спасен мужчина

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельве при пожаре спасен 62-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"26 ноября в 16.49 поступила информация: сработала автоматическая пожарная сигнализация "Молния" в общежитии в городском поселке Зельва по ул.50 лет ВЛКСМ. По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что входная дверь заперта, а из форточки одной из комнат идет дым", - рассказали в пресс-службе.

Вскрыв дверь, сотрудники МЧС обследовали комнаты. Спасатели обнаружили на тлеющем диване мужчину и вынесли его на свежий воздух. Спасенный не реагировал на вопросы, пульс и сердцебиение прослушивались. Бригада скорой помощи госпитализировала его с ожогами.

Тем временем второе отделение спасателей еще раз проверило, нет ли людей в общежитии, и потушила возгорание.

Огонь повредил постельные принадлежности. Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-