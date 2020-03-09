В Зельве суд начнет рассмотрение дела в отношении отца, убившего 4-летнюю дочь

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельве судят мужчину, который обвиняется в истязании и убийстве четырехлетней дочери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Сегодня пройдет первое заседание в помещении суда Зельвенского района. Рассмотрит дело Гродненский областной суд. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 154 (истязание) и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

Как сообщалось ранее, 18 октября 2019 года в больницу с множественными телесными повреждениями была доставлена четырехлетняя девочка, которая спустя два дня, не приходя в сознание, скончалась.

С 12 по 18 октября 2019 года 25-летний житель Зельвенского района систематически избивал своих малолетних дочерей. Вечером 18 октября отец, разозлившись из-за непослушания старшей дочери, избил ее, дважды бросил на тахту, причинив телесные повреждения, которые стали причиной ее смерти. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время предварительного следствия допрошены обвиняемый и свидетели, в том числе должностные лица, медицинские работники, односельчане. Показания проверили на месте, были организованы очные ставки. Получены заключения судебно-генетических, судебно-биологических, стационарной комплексной психолого-психиатрической, медико-криминалистической и судебно-биологической экспертиз. Согласно сделанным выводам обвиняемый каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.-0-