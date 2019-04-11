В Зельве задержали подозреваемого в убийстве местного жителя

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в убийстве в городском поселке Зельва Гродненской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие убийства мужчины, совершенного 10 апреля в Зельвенском районе, установлена личность подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель, который задержан", - проинформировали в СК.
Следователи установили, что убийству предшествовала ссора между мужчиной и жертвой, возникшая во время совместного распития спиртного. Предполагаемое орудие совершения преступления нож. Расследование продолжается.
Как сообщалось, в Зельве был убит 45-летний местный житель. Его тело со следами насильственной смерти обнаружили 10 апреля возле частного дома. По факту убийства Зельвенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.381 BYN
|2.388 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.112 BYN
|2.117 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.278 BYN
|3.288 BYN