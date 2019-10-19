В Зельвенском районе четырехлетняя девочка попала в реанимацию после избиения

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе следователи устанавливают обстоятельства избиения четырехлетнего ребенка. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В милицию около 23.30 18 октября поступило сообщение из учреждения здравоохранения, что к ним в бессознательном состоянии доставлена девочка 2015 года рождения с множественными повреждениями.

По предварительным данным следствия, около 20.00 того же дня отец избил девочку за то, что она его ослушалась. Он трес ребенка, наносил удары руками и ногами, затем несколько раз бросил на тахту, а также в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание.

Установлено, что девочка с сестрой 2016 года рождения находились на попечении отца. Дети ранее отбирались, так как находились в социально опасном положении, а осенью 2018 года были возвращены. Их мать лишена родительских прав. Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть ребенок.

25-летний мужчина задержан. В отношении него Зельвенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство заведомо малолетнего лица) УК.

В настоящее время девочка в бессознательном состоянии находится в реанимации. Второй ребенок передан органам опеки и направлен в учреждение здравоохранения, так как на теле ребенка также обнаружены телесные повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники областного управления. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-