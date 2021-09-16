16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе девушка-водитель насмерть сбила пешехода и попыталась скрыться. Задержали ее в соседнем районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 15 сентября в Зельвенский РОВД поступила информация об аварии с тяжелыми последствиями. В деревне Монтяки автомобиль насмерть сбил 26-летнего пешехода. После этого водитель с места ДТП скрылся.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На территории соседних районов был введен план "Перехват". Совместными усилиями областной ГАИ, сотрудников УВД и местной милиции к утру автомобиль и предполагаемый водитель были найдены в Волковыске", - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации за рулем была 21-летняя девушка. С ней в машине было еще 2 пассажира. Обстоятельства ДТП будут установлены во время расследования уголовного дела.-0-