В Зельвенском районе двое мужчин выкопали 4 км кабеля связи, дело передано в суд

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин в Зельвенском районе похитили около 4 тыс. м кабеля связи, принадлежащего Гродненскому филиалу РУП "Белтелеком". Дело о краже в крупном размере направлено в суд, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Летом 2019 года молодые люди нашли в Зельвенском районе участок местности, где находился кабель связи. За полтора месяца они выкопали и похитили 4 тыс. м кабеля. Они планировали извлечь из него медную проволоку и продать. Причиненный Гродненскому филиалу РУП "Белтелеком" ущерб составил около Br10 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере).

Прокуратура Гродненской области направила уголовное дело в суд Зельвенского района.-0-