В Зельвенском районе горел трактор

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе спасатели и работники хозяйства ликвидировали загорание трактора. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"2 ноября в 11.30 зельвенские спасатели, получив сообщение о загорании трактора на территории молочно-товарной фермы в деревне Климовичи, незамедлительно направились к месту происшествия и приступили к тушению открытого горения кабины транспортного средства. Выяснилось, что трактор, 2005 года выпуска, подъехал под отстойник фермы для проведения очистных работ и вскоре загорелся", - рассказали в МЧС.

До прибытия подразделений спасателей работники хозяйства тушили пожар своими силами, используя порошковые огнетушители. Окончательно справиться с огнем удалось только совместными усилиями

Пламя уничтожило отделку кабины, повредило оборудование моторного отсека. Люди не пострадали.

Предполагаемая причина загорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. -0-