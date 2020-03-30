В Зельвенском районе из-за оставленного без присмотра мангала семья лишилась дома

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семья с четырьмя детьми в Зельвенском районе лишилась дома из-за оставленного без присмотра мангала. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 29 марта зельвенским спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Ревтовичи - горел частный жилой дом. Подразделения МЧС незамедлительно направились к месту вызова.

Выяснилось, что в доме проживала семья, воспитывающая четверых детей. Глава семьи, 34-летний мужчина, разжег мангал и ушел в магазин, взяв с собой старших детей. Периодически за мангалом присматривала супруга, оставшаяся дома с полуторагодовалым ребенком.

Когда хозяйка в очередной раз вышла из дома посмотреть за огнем, то увидела, что пламя по горящему забору уже перекинулось на веранду. До этого порыв ветра опрокинул декоративное ограждение из лозы, которое упало прямо на мангал. Женщина вернулась в дом, забрала ребенка, вышла на улицу и вызвала спасателей.

Бойцам МЧС потребовалось около получаса, чтобы справиться с возгоранием. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество в доме. Люди не пострадали.

С начала года из-за неосторожного обращения с огнем на территории Гродненской области уже произошло 30 пожаров.-0-