В Зельвенском районе легковушка вылетела с дороги, врезалась в частный дом и загорелась

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Тулово Зельвенского района легковушка вылетела с дороги, врезалась в угол дома и загорелась. Серьезные травмы получила пассажирка. Такая информация размещена на сайте ГАИ Гродненской области, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло 12 декабря примерно в 13.25. Водитель 1995 года рождения на автомобиле "Фольксваген" ехал в направлении деревни Дергили. "По предварительной информации, на закруглении дороги влево он неверно выбрал скорость движения, в результате чего съехал с дороги, повредил ограждение и ударился в угол жилого дома. После удара произошло возгорание автомобиля, тушить который приехало несколько спецавтомобилей МЧС", - рассказали в ГАИ.
В реанимацию в результате аварии попала женщина, ехавшая на переднем сиденье "Фольксвагена". Водитель серьезных травм не получил.-0-
Фото ГАИ Гродненской области
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