В Зельвенском районе мужчина расплачивался в магазинах чужой банковской картой

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе мужчина несколько дней расплачивался в магазинах чужой банковской картой, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Во время одной из посиделок мужчина прибрал к рукам карточку собутыльника. "Пин-код он знал, так как потерпевший ранее неоднократно отправлял собутыльников за спиртным в магазин. При этом давал им свою карту и называл комбинацию цифр", - рассказали в милиции.

Подозреваемый успел потратить около Br120. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.-0-