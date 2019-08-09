В Зельвенском районе мужчина выкопал и похитил кабель связи

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе мужчина выкопал и похитил кабель, принадлежащий одному из предприятий связи. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На одной из дорог Зельвенского района в поле зрения сотрудников ГАИ попал автомобиль "Пежо", в котором ехали трое мужчин.Заинтересовал инспекторов груз легковушки, внутри были обнаружены мотки кабеля и две лопаты. "Мужчин доставили в РОВД для разбирательства. Выяснилось, что кабель был похищен у местного предприятия связи. Один из мужчин признался, что выкапывал его на протяжении недели", - рассказали в милиции.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Сейчас устанавливается причастность к хищению кабеля других лиц. Причиненный ущерб составило около Br3,5 тыс. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-