В Зельвенском районе мужчина зарезал жену во время ссоры

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе мужчина зарезал жену за то, что она угрожала вызвать на него милицию. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Тело 64-летней женщины вечером 30 октября обнаружили в жилом доме, используемом как дача, в одной из деревень района.

Фото из Telegram-канала СК

Выяснилось, что женщина распивала спиртное вместе со своим 66-летним мужем. Между супругами возникла ссора. Муж избил жену - она пригрозила, что вызовет милицию. После этого мужчина нанес супруге несколько ударов ножом - женщина скончалась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведены неотложные следственные действия, изъяты различные предметы и объекты, назначены необходимые экспертизы.

Зельвенский районный отдел СК в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан. Ранее мужчина к уголовной и административной ответственности не привлекался.-0-