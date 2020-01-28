В Зельвенском районе нашли 19 магазинов для пулемета времен войны

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Боеприпасы времен войны обнаружили во время мелиорации в деревне Новая Голынка Зельвенского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В земле были найдены предметы, визуально, как решили рабочие, похожие на противотанковые мины. О находке сообщили в милицию. На месте обнаружения был выставлен пост.

"Оперативно прибыла саперно-пиротехническая группа военнослужащих в/ч 5522. Находки были идентифицированы. Оказалось, это не противотанковые мины, а магазины к пистолету-пулемету Дегтярева. Всего было обнаружено 19 магазинов, в которых находилось более 1,2 тыс. патронов. Также был найден штык-нож для винтовки Мосина", - сообщили в милиции.

Боеприпасы переданы в Зельвенский РОВД. Они будут уничтожены.

В милиции напомнили: при обнаружении подобных предметов следует оперативно сообщить об этом в правоохранительные органы. Любые самостоятельные действия опасны.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома