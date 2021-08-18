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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС."Сегодня в 00.39 спасателям поступили сведения о пожаре в жилом доме в деревне Кошели Зельвенского района Гродненской области. Обнаружен погибший хозяин 1992 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-