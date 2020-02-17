В Зельвенском районе убили пенсионера

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выясняют обстоятельства убийства пенсионера в Зельвенском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По информации ведомства, тело 70-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями обнаружили в частном доме вечером 15 февраля. На место тут же выехала следственно-оперативная группа, а также наиболее опытные сотрудники областного управления. Были изъяты различные предметы, назначены экспертные исследования.

"На теле хозяина дома обнаружены телесные повреждения в виде множественных ран и переломов различных частей тела. Установлено, что смерть носит криминальный характер", - отмечают в СК.

Зельвенский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Дело принято к производству следственным управлением УСК по Гродненской области.

Допрошены родственники и соседи погибшего. По подозрению в убийстве вечером 16 февраля был задержан 37-летний односельчанин пенсионера. Расследование продолжается.-0-

Фото УСК по Гродненской области