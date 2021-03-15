В Зельвенском районе внучка украла у дедушки Br36 тыс.

15 марта, Гродно/Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе внучка украла у 90-летнего дедушки Br36 тыс. в эквиваленте. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионер накопил в разных валютах деньги на общую сумму в Br36 тыс. Сбережения хранил в гараже. Об этом знали его родственники, в том числе и внучка.

В начале января 30-летняя девушка вместе с сожителем навещала деда. Тогда у нее и 41-летнего мужчины возник план о краже сбережений. Через несколько дней они вернулись на участок, подобрались к гаражу, выломали стенку и украли деньги.

Часть денег потратили сразу, а иностранную валюту разместили на банковских счетах.

"Пожилые граждане заметили пропажу денег только спустя полтора месяца и обратились за помощью в милицию. Сотрудники уголовного розыска Зельвенского РОВД совместно с коллегами из УВД установили, кто обокрал пенсионеров", - сообщили в милиции.

Сейчас действиям внучки и ее сожителя дается правовая оценка.-0-