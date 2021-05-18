В Жабинке легковушка сбила во дворе пенсионерку

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке легковой автомобиль сбил во дворе 82-летнюю женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 17 мая около 18.10. По предварительной информации, 56-летний водитель на автомобиле "Тойота Сиенна" ехал по дворовой территории. При движении задним ходом мужчина не убедился в безопасности маневра и сбил пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Еще одно ДТП произошло в Пинске около 23.15. На проспекте Жолтовского 47-летняя водитель автомобиля "Субару Легаси" напротив одного из домов сбила 49-летнюю женщину. Она на велосипеде переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. Выяснилось, что ее велосипед не был обозначен фонарями, как того требуют правила дорожного движения.

В Брестской области с начала года с участием пешеходов произошло 44 ДТП, в которых 12 человек погибли и 33 травмированы. С участием велосипедистов зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и девять травмированы.-0-