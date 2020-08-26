В Жабинке осудили прораба за хищение бетона со стройки

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Жабинковского района огласил приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Фигурант дела работал прорабом. Во время общестроительных работ на объекте он похищал товарно-материальные ценности. Злоупотребляя служебными полномочиями, мужчина давал указания водителям о перевозке бетона с растворобетонного узла предприятия на земельные участки физических лиц. Таким образом обвиняемый завладел имуществом организации более чем на Br4 тыс.

Свою вину мужчина признал и возместил причиненный ущерб.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Он на два года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, со штрафом на сумму Br1350 (50 базовых величин).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-