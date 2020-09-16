В Жабинке парень надругался над государственным флагом

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке задержали 19-летнего местного жителя за надругательство над государственным флагом Беларуси. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Задержали молодого человека сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД. Поздней ночью 6 сентября возле административного здания в Жабинке он надругался над государственным символом.

"В беседе с правоохранителями молодой человек пояснил, что является делегатом от молодежи незарегистрированного общественного объединения "Совет народного доверия г. Жабинка", о создании которого было заявлено 16 августа на несанкционированном массовом мероприятии в райцентре", - рассказала Ольга Чемоданова. Она добавила, что дома у юноши нашли несколько сотен экземпляров нелегальной печатной продукции о протестных движениях в республике.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека.-0-