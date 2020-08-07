В Жабинке под колесами авто погиб велосипедист

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке сегодня произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась около 16.00. По предварительной информации, 61-летний водитель за рулем "Лады" ехал по улице Родниковой и при повороте направо сбил 70-летнего велосипедиста. Тот ехал по обочине во встречном направлении. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователи дадут правовую оценку.-0-