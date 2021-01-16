В Жабинке работник МЧС спас провалившегося под лед человека

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке работник МЧС в свободное от несения службы время спас провалившегося под лед человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Случай произошел днем 16 января на озере Парковое. Местный житель 1961 года рождения вышел на водоем порыбачить. На расстоянии около 15 м от берега мужчина провалился под лед. К счастью, в это время в городском парке на прогулке с ребенком был командир отделения ПАСП №12 деревни Шпитали Александр Саевич. О произошедшем он сообщил в центр оперативного управления РОЧС, а сам бросился на помощь.

Спасатель подполз к провалившемуся на расстояние около 2 м и при помощи детских санок с веревками извлек рыбака из воды, а затем эвакуировал на берег. Мужчину с общим переохлаждением доставили по месту жительства. От госпитализации он отказался.-0-