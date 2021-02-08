В Жабинковском районе две работницы похитили с фермы более 1,5 т комбикорма

Фото УВД Брестского облисполкома

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе с территории молочно-товарной фермы пропало более 1,5 т комбикорма. Оперативники ГБЭП РОВД выяснили, что к хищениям причастны две работницы предприятия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук. На протяжении минувшего года 50-летняя работница фермы сначала насыпала комбикорм в кормушки, а после того, как бригадир фермы уходил из помещения, забирала его себе. Смеси женщина прятала в личных вещах. Полиэтиленовые пакеты по 2-3 кг заносила домой. В итоге она вынесла более 1300 кг комбикорма. По аналогичной схеме действовала и ее 45-летняя коллега. Оперативники установили, что за месяц она похитила более 200 кг комбикорма. Женщины рассказали, что корм они воровали для своих домашних животных. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранток.-0- Фото УВД Брестского облисполкома Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!