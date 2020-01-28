В Жабинковском районе рабочий упал с пятиметровой высоты

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе рабочий сорвался с высоты около пяти метров. Мужчина госпитализирован, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 27 января. В больницу с травмами, характерными при падении с высоты, был доставлен 42-летний мужчина. Следственно-оперативная группа установила, что пострадавший трудился по договору подряда, выполнял работы по реконструкции крыши здания одного из сельхозпредприятий Жабинковского района. Демонтируя старый шифер, мужчина сорвался вниз.

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное. "По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователям предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организации, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-