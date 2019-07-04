В Жабинковском районе сгорело 0,5 га ячменя

4 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе работники МЧС удалось сохранить 17,5 га ячменя во время пожара в поле, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информация о загорании зерновых на поле в деревне Шеди поступила спасателям 3 июля в 11.51. Когда прибыли подразделения МЧС, растения горели на корню, создалась угроза населенному пункту. Пожар оперативно был локализован и ликвидирован. Никто не пострадал.
Огонь уничтожил ячмень на корню на площади 0,5 га. Пожарным совместно с работниками сельхозпредприятия удалось спасти 17,5 га зерновых.
Причина происшествия устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем. В этот день на поле аграрии никаких работ не проводили.-0-
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