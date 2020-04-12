12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе сотрудники ГАИ спасли упавшего в колодец мужчину. Информацию о происшествии опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи храма в деревне Чижевщина. Они случайно увидели, как в колодец падает мужчина. Один госавтоинспектор бросился к колодцу, а второй остановил проезжавший мимо автомобиль и вызвал скорую", - сказано в сообщении.

Фото из Telegram-канала МВД

С помощью троса инспекторы вытащили мужчину из колодца и передали его для осмотра медикам.

Как выяснилось, 49-летний сельчанин решил достать воды и случайно упал в колодец. Жизнь и здоровье мужчины вне опасности.-0-