В Жабинковском районе задержали 12 человек по подозрению в деструктивной деятельности

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе по подозрению в деструктивной деятельности задержали 12 человек. Такая информация опубликована в Teleram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На прошлой неделе оперативники Брестского облуправления ГУБОПиК установили группу протестующих в возрасте от 17 до 46 лет. Четверо из них признаны подозреваемыми по уголовным делам за публичное оскорбление Президента и надругательство над Государственным флагом. На остальных составили протоколы за участие в протестах, распространение экстремистской продукции и неповиновение милиции", - написала Ольга Чемоданова.

Все задержанные - жители Жабинки и района. По словам пресс-секретаря МВД, некоторые из них представляют околофутбольное фанатское движение. По информации ГУБОПиК, молодых людей проверяют на причастность к вандализму и хулиганству - порче фасадов зданий, камер видеонаблюдения, поджогу торговых павильонов.

"Во время обысков у задержанных обнаружена незарегистрированная и фанатская символика (атрибутика), пневматическая винтовка, два газовых пистолета, электрошокер, лента из гвоздей и проволоки, квадрокоптер, а также форма МЧС и МВД", - резюмировала Ольга Чемоданова.-0-