В Ждановичах мужчина получил ожоги при разжигании костра

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ждановичах мужчина получил ожоги, разжигая костер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасателям 15 октября в 18.10 из приемного отделения больницы поступило сообщение о госпитализации с диагнозом "ожоги" мужчины, проживающего на ул.Налибокской в Минске.

Выяснилось, что в этот день около 14.00 в лесу возле агрогородка Ждановичи пострадавший разжигал костер. Мужчина почувствовал недомогание и упал на костер, в результате чего на нем загорелась одежда. Огонь он потушил самостоятельно, а затем вызвал бригаду скорой медицинской помощи.-0-