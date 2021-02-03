В Житковичах 29 человек из спортшколы обратились за медпомощью из-за инцидента с химвеществами

3 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек из спортшколы в Житковичах обратились к врачам из-за инцидента с химвеществами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Инцидент в детско-юношеской спортивной школе произошел вечером 2 февраля. Сообщение об обращении в учреждение здравоохранения 29 человек (среди них 18 детей 8-13 лет), находившихся в двухэтажном кирпичном здании, поступило спасателям около 20.30.
"В подвале из-за неосторожного обращения работника учреждения с химическими веществами (хлор и соляная кислота) при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров. Попадание раствора в бассейн не допущено. Работники районного центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды, концентрация химических веществ не превышает нормы", - рассказали в управлении.
Под медицинским наблюдением остались четыре человека, из них три ребенка.
Причина инцидента устанавливается.-0-
Фото МЧС