В Житковичах двое мужчин из Узбекистана попались на хранении насвая

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах двое граждан Узбекистана попались на хранении насвая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 25 июля мужчины пришли оформлять временное проживание в нашей стране в отдел внутренних дел Житковичского райисполкома. Ожидая своей очереди, присели на лавочку. 33-летний гражданин Узбекистана достал прозрачную стеклянную банку, открыл крышку, высыпал на ладонь насвай и забросил его в рот. За этим действием его застал инспектор отделения по гражданству и миграции. Сотрудник сообщил о факте употребления бездымного табака коллегам из группы наркоконтроля.

Оперативники проверили содержимое карманов иностранца и нашли банку с насваем весом 20 г. Затем поехали на съемную квартиру, где поселились граждане Узбекистана, и обнаружили там пакет с некурительным табачным изделием весом 760 г, который принадлежал 46-летнему мужчине. В отношении иностранца оформили административный протокол по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП.

Что касается его 33-летнего земляка, то на мужчину составили протокол по ч.1 ст.16.10 КоАП.

После проведения проверки материалы передадут в суд Житковичского района.-0-