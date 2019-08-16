В Житковичах экскаваторщик выкопал сейф и стволы винтовок времен ВОВ

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах во время земляных работ обнаружены стволы от винтовок и сейф, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Сообщение о найденных металлических предметах, похожих на оружие, поступило в оперативно-дежурную службу Житковичского РОВД 14 августа. Их заметил машинист-экскаваторщик, выкапывая траншею для водопровода в райцентре.

"Прибывший на место земляных работ сотрудник милиции обнаружил четыре ствола с затворами от винтовок времен Великой Отечественной войны со следами глубокой коррозии. Рядом находился металлический сейф со столовыми приборами из нержавеющей стали, двумя примусами, различными печатями и штампами СССР первой половины ХХ века", - рассказал старший инспектор.

Проводится проверка. Стволы от винтовок, печати и штампы изъяты.-0-