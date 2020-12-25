В Житковичах мужчина получил ожоги при тушении гаража

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах мужчина тушил гараж и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 24 декабря в 10.03 поступило сообщение о том, что на ул.К.Маркса горит гараж. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что горение происходит внутри постройки.

При самостоятельном тушении огня хозяин гаража получил ожоги. После осмотра медиками его госпитализировали.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали пожар. В результате огнем уничтожен холодильник, использовавшийся в качестве самодельного коптильного устройства, повреждено потолочное перекрытие.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-