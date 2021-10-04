В Житковичах осудили рыбачивших на Червоном озере браконьеров

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Житковичского района вынес приговор по уголовному делу о незаконной добыче рыбы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Двоим мужчинам было предъявлено обвинение по ч.2 ст.281 УК. С 30 по 31 августа на озере Червоном в рыболовных угодьях Национального парка "Припятский", нарушая правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, без надлежащего разрешения, используя лесковые сети, они незаконно добыли 68 серебряных карасей, 9 лещей и одного судака. По оценке специалистов, окружающей среде причинен ущерб почти на Br3 тыс.

Браконьеры признаны виновными в добыче рыбы без надлежащего на то разрешения, запрещенными орудиями и запрещенными способами, повлекшей ущерб в крупном размере. Им назначено наказание в виде 70 базовых величин штрафа каждому (1 БВ - Br29).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-