В Житковичах рабочий обокрал хозяйку дома, в котором делал ремонт

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции нашли подозреваемого в краже крупной суммы денег в Житковичах, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
В оперативно-дежурную службу Житковичского РОВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь с 7 на 8 июля неизвестный повредил оконную раму подвального помещения и проник в дом. В результате из гаража на цокольном этаже пропала крупная сумма денег в иностранной валюте и белорусских рублях, ювелирные изделия и спиртные напитки.
Сотрудники уголовного розыска РОВД нашли подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель Микашевичей, который занимался внутренней отделкой стен в доме заявительницы.
По предварительной информации, в последний день работ в доме мужчина искал в гараже ненужную ветошь и наткнулся на женскую сумочку. Внутри обнаружил крупную сумму денег и решил похитить. В ночь с 7 на 8 июля он открыл ключом дверь в доме (делая ремонт, он имел доступ в помещение) и похитил имущество. Чтобы отвести от себя подозрение, мужчина разбил оконную раму.
Украденные деньги он положил в небольшое ведро и закопал в личном гараже. Там же было обнаружено и похищенное спиртное.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.-0-
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