В Житковичском районе бесправник угнал авто, пока владелец на несколько минут зашел в дом

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Житковичского РОВД раскрыли угон авто по горячим следам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Селко вечером 28 сентября. По предварительной информации, владелец автомобиля подъехал к своему двору и, оставив ключ в замке зажигания, зашел на несколько минут в дом. Злоумышленник воспользовался моментом.

Владелец сообщил об угоне в оперативно-дежурную службу Житковичского РОВД. Через 11 минут после сообщения патрулировавший в райцентре экипаж ГАИ остановил угнанную машину на ул. К.Маркса.

В угоне подозревается 42-летний мужчина, который никогда не имел водительского удостоверения, а в момент происшествия, по данным милиции, был нетрезвым. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, ночью 29 сентября житель деревни Стреньки сообщил в Рогачевский РОВД, что неизвестный угнал его автомобиль. По словам автовладельца, он оставил машину возле дома, а ночью не обнаружил легковушку на месте.

Вскоре поступила информация о том, что автомобиль видели возле агрогородка Заболотье. Сотрудники милиции заметили авто на въезде в населенный пункт. "Началось преследование. Угнанная машина свернула с дороги в поле, а через 10 м слетела в канаву. Из салона выскочили две девушки и два парня. Водителя задержали на месте, второй молодой человек попытался скрыться, спрятавшись в кустах, однако его нашли", - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

По подозрению в угоне задержан неработающий житель Рогачевского района 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело.-0-