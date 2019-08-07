7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе большегруз с 24 т зерна съехал в кювет и перевернулся, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Авария произошла сегодня в 17.00 на автодороге Гомель - Кобрин. Большегрузный автомобиль перевозил 24 т зерна из хозяйства Слуцкого района на элеватор в Житковичи.

Водитель 1986 года рождения в ДТП не пострадал. С его слов, при движении выстрелило левое переднее колесо.

Как выяснилось, автомашина с прицепом, принадлежащая ИП, не имеет допуска к участию в дорожном движении (без техосмотра). По факту ДТП проводится проверка.

В УВД напомнили, что 7 августа в республике стартовала профилактическая акция "Гостехосмотр". Сотрудники ГАИ проверяют авто на наличие допуска к участию в дорожном движении. Главная цель - привлечение внимания автовладельцев к поддержанию своего транспорта в технически исправном состоянии. Организуются совместные рейды с представителями унитарного предприятия "Белтехосмотр". Особое внимание уделяют транспорту юридических лиц, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров, подчеркнули правоохранители.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома