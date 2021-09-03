В Житковичском районе двое браконьеров нарыбачили на Br3 тыс.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе задержали двух браконьеров с рыбой на сумму около Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

31 августа ГАИ Житковичского РОВД возле деревни Ляховичи остановила "Жигули" с двумя мужчинами. "Водитель с пассажиром явно нервничали, пока шла проверка документов. Милиционеры попросили открыть багажник. Тогда и стала понятна причина их беспокойства - там лежали рыболовные сети и свежепойманная рыба. 46-летний и 33-летний жители деревни Червоное в ночь с 30 на 31 августа раскинули сети в одноименном озере и с их помощью добыли 68 особей карася, девять лещей и одного судака", - рассказали в ведомстве.

Специалисты Туровской межрайинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь оценили причиненный природе ущерб в Br3 тыс. Также у сельчан было изъято семь рыболовных сетей.

2 сентября следователями в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы. Сумму ущерба задержанные возместили в полном объеме.-0-