В Житковичском районе искали пропавшего пожилого сельчанина

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе нашли пропавшего 77-летнего жителя деревни Ленин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 20 ноября в Житковичский РОВД поступило сообщение от родственников мужчины 1942 года рождения. Они рассказали, что пенсионер около 14.00 ушел в неизвестном направлении. Где он может находиться, они не знают. С собой сельчанин ничего не взял.

На поиски пропавшего отправились сотрудники РОВД, МЧС, подключились и местные жители. Однако обнаружить пенсионера до ночи не смогли. Поиски продолжили ранним утром. Около 60 человек начали прочесывать местность. Примерно в 11.00 пенсионера нашли в 1,5 км от деревни. Он спал в зарослях травы в пойме реки Случь.

Мужчину госпитализировали в Житковичскую центральную райбольницу.-0-