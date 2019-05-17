В Житковичском районе из-за удара молнии горел дом

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара деревянного дома в Житковичском районе мог стать удар молнии, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение о пожаре дома в деревне Морохорово поступило сегодня в 00.23. По словам его хозяйки 1970 года рождения, ночью в крышу попал разряд молнии.
Огнем уничтожена кровля и 18 кв.м потолочного перекрытия, повреждены стены деревянного дома. Пострадавших нет.
Чтобы защититься от подобных явлений, спасатели рекомендуют оборудовать дома системой молниезащиты.-0-
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