В Житковичском районе из-за выжигания сухой травы сгорели хозпостройки

Фото Гомельского областного управления МЧС

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе из-за выжигания сухой травы сгорел блок хозпостроек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. Сообщение о пожаре четырех деревянных сараев в деревне Ветчинская Рудня спасатели получили 1 апреля в 15.41. Огонь уничтожил все постройки, пострадавших нет. Вечером того же дня поступила информация о возгорании деревянного дома и сарая в агрогородке Иванова Слобода Лельчицкого района. Уничтожен сарай, повреждены кровля и одна из стен дома. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. В областном управлении подчеркнули закономерность большинства пожаров в экосистемах весной, когда люди сжигают сухую траву и мусор. "Желание таким образом навести порядок на участке чаще всего несет только разрушения и материальные потери. Разбушевавшееся пламя при пожаре по причине выжигания сухой травы трудно остановить, пострадать могут не только растительность и экосистемы, но и жилые, хозяйственные постройки", - отметили спасатели.-0- Фото Гомельского областного управления МЧС Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!