В Житковичском районе легковушка сбила двух женщин

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе легковой автомобиль сбил двух 56-летних женщин, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 25 сентября около 20.35 на дороге Р128 Туров - Лельчицы - Словечно. 53-летний водитель "Мерседеса" после встречного разъезда с грузовиком сбил двух 56-летних женщин, которые шли по правому краю проезжей части в попутном направлении транспорта. Пешеходы были без световозращающих элементов. С травмами женщин госпитализировали в Житковичскую центральную райбольницу.

По информации УГАИ, всего за минувшие выходные в Гомельской области в дорожных авариях семь человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб.

Так, три человека пострадали 26 сентября в ДТП в Буда-Кошелевском районе. Около 21.30 33-летний водитель "Рено" при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом под управлением 54-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя и 23-летняя пассажир "Рено".-0-