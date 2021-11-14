14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе легковушка въехала в опору линии электропередачи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"13 ноября в 20.13 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением, и автомобиль совершил столкновение с опорой линии электропередачи возле деревни Хильчицы Житковичского района Гомельской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС деблокирован водитель, который госпитализирован.-0-

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