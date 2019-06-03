В Житковичском районе легковушка врезалась в дерево, погибла девочка

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе вечером 2 июня произошло смертельное ДТП, погибла девочка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На автодороге Минск - Микашевичи женщина-водитель "Рено" не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего легковушка врезалась в дерево и опрокинулась. От полученных травм девочка-пассажир 2008 года рождения - дочь водителя - скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, в автомобиле был установлен бустер, однако во время движения ребенок не находился в удерживающем устройстве и не был пристегнут ремнем безопасности.

Как рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Граждан, обладающих информацией об аварии, просят обратиться в Житковичский РОСК по телефону: (8029) 558-29-78.-0-