В Житковичском районе лось спровоцировал ДТП, погибла пассажирка микроавтобуса

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе микроавтобус с пассажирами попал в ДТП - погибла женщина, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 23 декабря примерно в 17.00 на автодороге Р57 Кучино - Любань - Ветчин. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего водителя ехал из Петрикова в Минск. На 81-м км указанной дороги (в зоне действия знака "Дикие животные") внезапно на проезжую часть выбежал лось. Водитель принял экстренные меры, резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу, где потерял контроль над управлением - микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

52-летняя пассажирка выпала из салона через открывшуюся дверь, женщину придавило к земле кузовом. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Еще одна пассажирка - 20-летняя девушка получила травмы, ее госпитализировали.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех водителей соблюдать ПДД, обращая особое внимание на дорожные знаки, которые предупреждают о миграции диких животных. "Соблюдайте безопасный скоростной режим и проявляйте особую осторожность в зоне их действия. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости выбирайте скорость, не исходя из максимально допустимой, а такую, которая позволила бы остановиться при препятствии, в том числе в виде дикого животного", - рекомендовали в УГАИ. Также госавтоинспекторы советуют при наличии передних "противотуманок" использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока. Это позволит подсвечивать обочины и поможет раньше заметить животных.

Как сообщили в СК, следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ провели осмотр места происшествия, допросили участников ДТП. Назначены экспертизы.

В отношении водителя, жителя Минска, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Следователи просят очевидцев ДТП, водителей, обладающих записями видеорегистраторов, обратиться в Житковичский РОСК по телефону: 8(02353) 5-47-06.-0-