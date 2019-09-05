В Житковичском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе сегодня в ДТП погиб велосипедист 1966 года рождения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла в 5.20 на автодороге М10 в 10 км от деревни Белев. Грузовой микроавтобус "Рено" двигался в сторону Петрикова и сбил велосипедиста - жителя деревни Морохорово, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. От удара велосипедиста отбросило в кювет. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

По предварительной информации, причиной ДТП стала недостаточная видимость из-за тумана. Кроме того, велосипедист не был обозначен световозвращающими элементами.

В УГАИ отметили, что при тумане в несколько раз увеличивается количество наездов на препятствия, неосвещенные автомобили, велосипедистов и пешеходов.-0-