В Житковичском районе на несовершеннолетнего бесправника составили 7 протоколов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе на 17-летнего бесправника, спровоцировавшего погоню, составили 7 протоколов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Основные события развернулись в Турове вечером 6 сентября. Наряд ГАИ обратил внимание на тонированный ВАЗ 2106 без номеров. Водитель машины проигнорировал требования об остановке, началось преследование. Неизвестный не пожалел легковушку, выскочил на ней на поле и скрылся.

Впрочем, уйти от наказания ему не удалось. Сегодня в милиции сообщили о том, что беглец найден. Им оказался 17-летний житель Брестской области. В марте он уже привлекался к административной ответственности за езду без прав.

По результатам ночного заезда в Турове на молодого человека составили 7 административных протоколов.-0-