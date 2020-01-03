В Житковичском районе нетрезвый водитель хотел скрыть факт ДТП - погиб один из пассажиров авто

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло в Житковичском районе днем 2 января, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

После совместного распития алкоголя трое знакомых решили съездить в соседнюю деревню. За руль своего Ford Focus в нетрезвом состоянии сел 32-летний мужчина. "По предварительной информации, супруга одного из них видела, что друзья распивают спиртные напитки и куда-то собираются ехать, но не попыталась их остановить", - подчеркнула Дарья Ткачева.

Примерно в 14.00 на 6-м км автодороги Н4018 Загорбашье-Подвостье-Песчаники на закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину, затем в кювет, где авто перевернулось и врезалось в дерево. "О происшествии в милицию и скорую помощь никто не сообщил. С места ДТП водителя и двоих пассажиров 27 и 23 лет забрал знакомый. Компания вернулась туда, где до происшествия распивала спиртное", - уточнили в УГАИ.

В результате ДТП повреждения получил 27-летний пассажир, ехавший на заднем сидении. Однако, чтобы скрыть факт ДТП, за медицинской помощью он не обратился. Спустя час, когда ухудшилось его самочувствие, вызвали скорую помощь. Однако спасти жизнь пострадавшего не удалось. "Если бы компания не попыталась скрыть факт происшествия и своевременно обратилась за оказанием медицинской помощи, возможно, трагедии удалось бы избежать", - отметила инспектор.

Правовую оценку случившемуся дадут в УСК по Гомельской области.-0-